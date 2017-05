Roma, Salah infiamma il calciomercato del Liverpool

TORINO - Il Daily Mail dice una cosa sensata: «C'è un giocatore in Italia che potrebbe aiutare Klopp nella caccia alla Champions League». E' sensatissima soprattutto se quel giocatore si chiama Mohamed Salah: «Il suo rendimento in serie A ha confermato che la Premier League ha perso un ottimo giocatore e che deve fare di tutto per recuperarlo». Il Chelsea lo mandò in prestito alla Fiorentina, poi la Roma riuscì a strapparlo proprio al Liverpool in un'infuocatissima sessione di calciomercato. All'epoca c'era Brendan Rodgers in panchina, stavolta Jurgen Klopp: «Il tedesco ha già visionato parecchi giocatori, ma il profilo giusto è uno soltanto: quello di Salah».