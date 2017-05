Calciomercato: «Torino, Avelar sempre nel mirino del Palmeiras»

TORINO - Danilo Avelar è sempre più un obiettivo del Palmeiras. Stando a quanto scrive il sito brasiliano Torcedores.com, il laterale granata sarebbe da tempo sul taccuino degli osservatori dello storico club di San Paolo. Alla ricerca di un nome in quel ruolo per la prossima stagione, il Palmeiras avrebbe quindi sondato il calciatore, trovando però il rifiuto da parte del Toro, che per bocca del presidente Urbano Cairo avrebbe risposto di non essere intenzionato a vendere l'ex Cagliari.

DUBBIO - Avelar, che ha trascorso quasi un anno lontano dai campi per un grave infortunio al ginocchio, sta tornando pian piano ai suoi livelli, e il tecnico Sinisa Mihajlovic vorrebbe valutarlo in vista della prossima stagione. Ma il team Verdao non molla la presa sul 27enne terzino brasiliano, che molti opinionisti locali considerano un profilo adatto al calcio giocato dalla squadra di Felipe Melo, soprattutto per le ottime doti nella fase offensiva. Avelar, dopo la trafila nel settore giovanile, non ha avuto spazio in prima squadra nei team in patria, trasferendosi al Karpaty in Ucraina, allo Schalke 04 e poi appunto al Cagliari.

