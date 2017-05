Calciomercato Roma, l'agente di Mario Rui: «Via se resta Spalletti»

ROMA - Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha pronunciato parole dure nei confronti di Spalletti: "Dovesse rimanere il tecnico faremo delle valutazioni sul futuro di Mario Rui e decideremo noi di andare via. Con un nuovo allenatore invece ci sarà un confronto e capiremo se si potrà restare. Credo che Mario Rui possa giocare nelle prime tre squadre in Italia e accetterebbe volentieri un trasferimento al Napoli, dove c'è Sarri che lo conosce bene. Sarebbe un vantaggio per entrambi". Per ora, come confermato dall'agente, sono solo voci: "Non ho ancora parlato con il Napoli, ma non c’è bisogno di parlare. Conosco Sarri e so che crede in Mario Rui". Giuffredi gestisce anche gli interessi di Andrea Conti, esterno dell'Atalanta: "Conti al Napoli? Sulla fascia destra c’è già Hysaj. Conti difficile, Mario Rui invece è probabile".

