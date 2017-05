Ufficiale, Sabatini coordinatore tecnico Suning: «Miglioreremo l'Inter»

MILANO - È ufficiale, Walter Sabatini sarà il nuovo coordinatore dell'area tecnica dei club di Suning. Questa mattina in Cina ci sarà la conferenza stampa di presentazione. Confermate le indiscrezioni di ieri sera riguardo il ruolo di Sabatini che si capirà meglio nelle prossime settimane. Secondo quanto si apprende, l'ex ds della Roma sarà uno dei punti di riferimento dell'Inter di Suning, insieme a Lele Oriali.

UFFICIALE: L'INTER ESONERA PIOLI

INTER - Il club nerazzurro, che nella tarda serata di ieri ha esonerato Stefano Pioli affidando la guida della prima squadra a Stefano Vecchi, sarebbe infatti al centro di una rivoluzione e, secondo indiscrezioni, Sabatini potrebbe presto diventare il direttore tecnico dell'Inter affiancando Piero Ausilio.

LE PRIME PAROLE - “Ho accettato con grande entusiasmo l’invito di Suning. La cosa più importante sarà quella di migliorare la situazione sia dello Jiangsu sia dell’Inter": lo dice Walter Sabatini, nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo di coordinatore tecnico di Suning (in diretta su PPTV canale tv streaming di Suning). "Serve sinergia - aggiunge - non voglio Inter e Jiangsu separati".

"I problemi dell’Inter saranno quelli del Jiangsu - continua Sabatini - dovremo essere una grande famiglia e un grande gruppo di lavoro. Se l’Inter vince e il Jiangsu perde non sarà un bel weekend dobbiamo puntare al grande slam domenicale”. "Vogliamo essere, come Suning, il motore e il traino della crescita del calcio cinese. Nella mia mente - spiega il nuovo coordinatore tecnico - l’importanza che ha Suning nel calcio è la stessa di un’altra grande squadra, che è l’Internazionale di Milano. Queste due realtà devono crescere parallelamente insieme. Per me non è un lavoro, è una missione. Ora lavorerò qui molti giorni, incontrerò il mister del Jiangsu e tutti i calciatori".