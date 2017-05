Calciomercato, agente Schick: «Juventus? Nessun accordo»

TORINO - Il futuro di Patrick Schick è legato a diverse variabili: «Non c'è nessun accordo con la Juventus. Il giocatore è cresciuto molto in questi mesi e sicuramente ha suscitato l'interesse di diversi club, ma Patrick si trova bene alla Sampdoria e ogni giorno i tifosi gli chiedono di restare», ha detto Pavel Paska, agente del talentino 21enne. In un'intervista al portale Isport, il procuratore del giovane attaccante ceco ha dichiarato che il suo assistito non ha ancora fatto una scelta precisa, «né con la società, né con i club interessati».

UN ALTRO ANNO - E tra questi club c'è appunto la Juventus, come reso noto da Pavel Nedved, oltre a quell'Inter che negli ultimi tempi è sembrata la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Schick. Ma l'agente del calciatore classe 1996 ha descritto nel dettaglio la situazione tra il ragazzo e la società blucerchiata: «In questi giorni ho incontrato il presidente Ferrero a Roma per discutere dell'ingaggio del giocatore e della clausola rescissoria. Ad oggi, però, non abbiamo ancora trovato un accordo. Vogliamo decidere senza alcuna fretta. Siamo comunque intenzionati a restare ancora un anno in caso la società gli garantisca un posto da titolare fisso». Volontà vista con favore dal ds sampdoriano Osti, che a Tele Nord ha afefrmato: «Stiamo lavorando per trattenere Schick ancora per una stagione».