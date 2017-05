Calciomercato, Conte: «Voglio restare al Chelsea»

LONDRA - La trasferta sul campo del West Bromwich come una finale: primo match-point per il Chelsea, una vittoria domani sera consegnerà la Premier League alla squadra di Antonio Conte. «Finora è stata una stagione molto buona ma vogliamo che diventi grandiosa - le parole del tecnico italiano -. Il mio futuro? Quando arrivi in un nuovo club, speri di restare per molti anni per costruire qualcosa di importante. Il mio desiderio è di restare qui».

«Il Chelsea offre un contratto milionario a Conte»