Né Real né Juventus: «James già d'accordo con Mourinho» 

TORINO - Con la stagione che entra nel rush finale la Juventus in tre settimane si giocherà tre titoli: domenica può festeggiare lo scudetto con un pareggio in casa della Roma, mercoledì sempre all’Olimpico disputerà la finale di Coppa Italia contro la Lazio e poi il 3 giugno sarà protagonista con il Real Madrid della finale di Champions League a Cardiff. In casa bianconera si pensa comunque già al futuro ma uno degli obiettivi dei campioni d’Italia potrebbe essere già sfumato, destinato ad approdare alla corte di José Mourinho. Secondo quanto riporta la radio colombiana ‘RCN’ infatti James Rodriguez, in uscita proprio dal Real, «insieme al suo procuratore Jorge Mendes (lo stesso dello ‘Special One’, ndr) avrebbe già incontrato il presidente madridista Florentino Perez per informarlo delle proprie intenzioni e informarlo delle offerte già ricevute, avendo già trovato un pre-accordo con lo United». A questo punto mancherebbe solo il sì del Real, al momento concentrato sulla volata per la Liga oltre che sulla finale di Champions, ma «a spingere il colombiano verso Manchester sarebbe anche l’Adidas, di cui è testimonial e che veste anche i ‘Red Devils’».

