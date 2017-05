Calciomercato, Capello: «Inter? Nessun contatto, adesso faccio un altro lavoro»

TORINO - «Le voci le ho sentite anche io ieri sera in diretta. Nella maniera più assoluta non c'è stato niente. Adesso faccio un altro lavoro e così vinco sempre e non perdo mai». Fabio Capello, a margine della presentazione della 'G-Expo Football trade meeting', la fiera del calcio che si terrà a Pechino a novembre, commenta le voci che hanno accostato il suo nome alla panchina dell'Inter. Il tecnico ha poi parlato della sconfitta della Juventus di ieri sera all'Olimpico: «Adesso troveremo una Juve molto arrabbiata, conoscendo ambiente, presidente e giocatori. Dopo una sconfitta del genere vorranno far vedere che è stato solo un passo falso. I giocatori a volte commettono errori di concentrazione e la concentrazione non è come accendere o spegnere la luce».

JUVE-LAZIO - Campanello d'allarme in vista della finale di Coppa Italia? «No, assolutamente - risponde Capello - avranno anzi uno stimolo in più. Non dimentichiamo però che la Roma ha giocato una grandissima partita e la Lazio sta facendo una bellissima stagione e quindi la Juve si troverà di fronte un avversario ostico». Sulla finale Champions, tra l'altro tra due sue ex squadre, il tecnico di Pieris sottolinea come «Zidane ha imparato tanto dal calcio italiano, è molto attento alla fase difensiva e non si sbilancia mai. A livello di certe posizioni in campo il Real è superiore, ma l'organizzazione della Juve a centrocampo e in difesa può fare la differenza. Oggi, insieme al Bayern di Monaco sono le tre squadre più forti».