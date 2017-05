Lione, Aulas: «Tolisso vuole la Champions, ma ce l'ha fatta perdere»

Il presidente del club francese: «Alcuni pensano che il Lione non sia abbastanza per loro? Li accompagnerò alla porta» twitta

LIONE (FRANCIA) - «Corentin (Tolisso) parla di giocare la Champions League, lo vogliamo tutti, ma sono i calciatori che giocano e perdono la qualificazione». Jean-Michel Aulas non le ha di certo mandate a dire. Il presidente del Lione, senza peli sulla lingua, ha parlato delle ambizioni europee di una delle sue stelle che, da tempo, sarbebe nel mirino della Juventus e di altri grandi club europei. «Se alcuni giocatori pensano che il club non sia abbastanza per loro li accompagnerò alla porta».

INTER E MILAN PEGGIO DI NOI - Aulas, durante una conferenza stampa, ha esaminato la stagione del suo Lione che quest'anno non ha raggiunto la qualificazione in Champions League: «Il Lione è il miglior club francese degli ultimi dieci anni. Abbiamo fatto delle ottime partite, come contro la Juventus, e siamo tra i pochi ad aver vinto a Monaco. Squadre come Manchester United, Milan o Inter vivono situazioni molto peggiori rispetto alla nostra. I giocatori hanno sempre tenuto la concentrazione di cui c'era bisogno».

IL FUTURO DI LACAZETTE - «Lacazette ha la possibilità di lasciare il Lione, ma non ciò non vuol dire che partirà per forza. Dipende dalla volontà del club. - ha poi continuato Aulas - Il denaro che entrerà verrà utilizzato per rinforzare la squadra».

