Juventus, da Pirlo a Dani Alves: Marotta e Paratici, il fiuto per i parametri zero...vincenti

TORINO - La dodicesima Coppa Italia vinta dalla Juventus porta la firma di Dani Alves. Sì, il brasiliano più vincente d’Europa, mister Champions, l’uomo da trenta finali e lode che è arrivato in estate dal Barcellona dei campioni per… zero euro. Un fine contratto strappato alla concorrenza con la promessa di lottare per tutti i trofei. Promessa mantenuta. E dai dubbi iniziali è sbocciato il fenomeno, soprattutto grazie al nuovo modulo, il 4-2-3-1, che lo posiziona alto a destra con licenza di inventare e segnare. Devastante. Dani Alves con Andrea Pirlo e Paul Pogba, arrivati a Torino come parametri zero e ripartiti con un carico di scudetti e di coppe (è mancata solo la Champions, la magnifica ossessione sempre attuale). E anche baluardo Andrea Barzagli è costato quasi niente, solo 300 mila euro dal Wolfsburg. Insomma, Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno un fiuto unico per i giocatori che si svincolano, forti, magari esperti, eppure capaci di aprire un ciclo. Pirlo è stato un capolavoro assoluto, dal Milan alla Juve per iniziare l’era griffata Antonio Conte. E Pogba, giovanissimo, è stato ancora un esempio di strategia applicata al tempismo, con i buoni uffici dell’agente Mino Raiola che poi si è preso una bella commissione dopo la scorsa cessione al Manchester United per oltre cento milioni. Plusvalenza monstre. Mister solidità Sami Khedira ha portato in dote la coppa della grandi orecchie vinta al Real e il titolo di campione del mondo: imprescindibile, anche con i muscoli ballerini. E Dani Alves completa il quadro: tutti in piedi ad applaudire i dirigenti bianconeri. Se proprio si vuole trovare il neo, Lucio è quello che viene in mente. Un signore, comunque…