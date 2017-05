Calciomercato Sassuolo, Acerbi: «Vado via: la società sa tutto»

REGGIO EMILIA - Acerbi-Sassuolo: la storia è ai titoli di coda. Il centrale ha confermato che lascerà il club emiliano a fine stagione: "Potevamo fare qualcosa in più in questo campionato - spiega il difensore a Sky Sport - Però è stato un anno importante perchè abbiamo esordito in Europa League. La mia ultima partita con la maglia del Sassuolo? Penso proprio di sì. Ho espresso il mio pensiero alla società a gennaio, qui mi trovo da Dio qui ma ho già detto alla società che sarei andato via a fine stagione. Non so dove giocherò il prossimo anno. Adesso penso a chiudere il campionato nel miglior modo possibile".

