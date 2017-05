Aleix Vidal, ciao Barcellona. Il Milan nel suo futuro?

TORINO - Il Barcellona ha già comunicato ad Aleix Vidal la sua scelta. Può trovarsi una squadra per il prossimo anno e magari accettare una delle allettanti offerte che arrivano dall'Europa. Una di questa viene dalla serie A, dal Milan per la precisione. A confermarlo è il Mundo Deportivo che, nello spiegare i motivi della separazione (tattici soprattutto), mette la squadra di Montella in pole position per chiudere il colpo.

MUSACCHIO, IL PRIMO ACQUISTO DEL MILAN