Ufficiale, la Juventus riscatta Cuadrado. Al Chelsea 20 milioni

L'annuncio del club sul sito: «Importo pagabile in tre rate annuali» twitta

TORINO - A fine stagione, dopo lo scudetto e prima della finale di Champions League contro il Real Madrid, la Juventus annuncia di aver riscattato Cuadrado dal Chelsea: «Due stagioni in bianconero, due scudetti, altrettante Coppa Italia, una finale di Champions all'orizzonte e ora la certezza di rimanere in bianconero fino al 2020. Juan Cuadrado ha appena finito di festeggiare con i compagni la conquista del tricolore e ha un nuovo motivo per brindare: la Juventus ha infatti acquisito a titolo definitivo il suo cartellino dal Chelsea».

IL COMUNICATO - Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo dal Chelsea Football Club Limited del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Guillermo Cuadrado Bello. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 20 milioni pagabile in tre rate annuali a partire dal prossimo esercizio 2017/2018. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2020.