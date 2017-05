Pruzzo: «Di Francesco alla Roma? Non ha la forza per imporsi»

TORINO - Eusebio Di Francesco è a un passo dalla panchina della Roma. In città si parla del futuro tecnico della squadra, dopo l'addio quasi certo a Spalletti diretto all'Inter. Un grande ex, Roberto Pruzzo, non sembra convinto della scelta di James Pallotta: «L’unico problema di Di Francesco, secondo me, è il fatto di non avere la forza per chiedere determinati giocatori. Avendo giocato a Roma - ha detto il bomber a Radio Radio - vede quella panchina come un traguardo e non penso abbia la forza per imporsi. Tecnicamente però ha le qualità per fare bene, è un ottimo allenatore».

Spalletti all'Inter e quella ossessione chiamata Juventus