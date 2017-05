Calciomercato Inter: Ranocchia torna. L'Hull City non lo riscatta

Il club inglese ha comunicato in modo ufficiale il ritorno alla società nerazzurra del difensore arrivato in prestito a gennaio twitta

TORINO - È ufficiale, l’Hull City non riscatterà Andrea Ranocchia, che farà così ritorno all'Inter. Lo ha annunciato lo stesso club inglese, appena retrocesso dalla Premier League alla Championship, diramando l’elenco dei giocatori che non verranno confermati nella rosa della prossima stagione.

RANOCCHIA: "HO DUE ANNI DI CONTRATTO ALL'INTER"

DA GENNAIO - In questo elenco c'è, appunto, il nome del difensore centrale 29enne, che farà ritorno all'Inter dopo essere stato ceduto all'Hull City in prestito nella sessione di mercato dello scorso gennaio, e aver collezionato con i Tigers 15 presenze e due gol, col triste epilogo della retrocessione finale.