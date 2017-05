Calciomercato Real Madrid, in Spagna: «Zidane vuole trattenere Morata»

MILANO - Zinedine Zidane non vuole lasciare andare Alvaro Morata. Secondo il quotidiano spagnolo "As", il tecnico del Real avrebbe parlato più di una volta con l'attaccante spagnolo per convincerlo a restare a Madrid. Gli estimatori dell'ex Juventus sono tanti, e pochi giorni fa, sempre secondo i media spagnoli, si era registrato anche l'interessamento del Milan che lo vorrebbe mettere al centro del nuovo progetto tecnico.

LA VICENDA - Il 24enne è cresciuto con la maglia dei Blancos ed è molto legato alle Merengues ma la panchina gli sta stretta e nella stagione decisiva per ottenere un posto nella Nazionale di Lopetegui per il Mondiale di Russia, vuole giocare di più. Dopo il titolo di campioni di Spagna la testa è rivolta alla finale di Champions League contro la Juventus, solo al termine della stagione Morata e il suo entourage prenderà una decisione definitiva sul suo futuro ma "As" non ha dubbi: sarà lontano da Madrid.