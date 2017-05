Milan, contatti per Dembelé. Niang: c'è l'Everton

MILANO - Il rinnovo di Donnarumma, così come quelli di Montella e Suso, sono argomenti caldi in casa rossonera, ma anche il resto del mercato rimane in fermento in attesa di avere dalla Uefa la risposta (l'8 giugno?) sul piano di voluntary agreement presentato dall'ad Marco Fassone. Ieri è circolato un nuovo nome per l'attacco del Milan, un profilo giovane, alternativo a Keita sul quale rischia di scatenarsi un'asta con la Juve in testa: è Moussa Dembelé, attaccante classe '96 del Celtic, reduce da una stagione con 32 gol in 49 gare. Prezzo? Almeno 30 milioni. La metà o qualcosa di più il Milan spera di incassarli dalla cessione di Niang: il francese non sa ancora se il Watford lo riscatterà per 18 milioni, ma su di lui è vivo l'interesse dell'Everton. Ieri l'agente Pastorello, intermediario per il mercato inglese è stato a Casa Milan. Si sono visti anche Petralito, procuratore leader per la Bundesliga dove giocano Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) e il sogno Aubameyang (Borussia Dortmund), il centravanti preferito dal ds Mirabelli insieme a Morata. Kalinic è l'alternativa "low-cost", così come il compagno Badelj per il ruolo di regista: l'agente ieri ha ribadito di voler lasciare la Fiorentina. Per il centrocampo l'obiettivo numero uno rimane Biglia, ma la Lazio chiede 25 milioni, tanti. Molti i giocatori in uscita: Kucka interessa in Turchia (ieri è stato pure lui in sede), Poli e Bertolacci al Bologna. Intanto Stefano Luxoro, ex osservatore della Juve, sarà il nuovo capo scout rossonero.