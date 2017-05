Inter, con Spalletti arriva pure Martusciello

MILANO - Potrebbe essere Giovanni Martusciello, attuale allenatore dell'Empoli, la novità più rilevante all'interno dello staff che Luciano Spalletti dovrebbe portare con sé all'Inter. I due hanno condiviso dal '95 al '98 la straordinaria cavalcata dell'Empoli dalla C1 alla A: Spalletti come giovane allenatore, Martusciello come jolly da centrocampo in su. Da allora sono rimasti sempre in contatto (domenica il tecnico della Roma era in tribuna al Castellani nelle vesti di tifoso) e fra un mese potrebbero tornare a lavorare insieme con Martusciello nel ruolo di vice o assistente con il compito di curare la fase difensiva. Da capire, in questo senso, quale sarà la posizione di Marco Domenichini, storico secondo del tecnico di Certaldo che comunque vada lo seguirà a Milano. A completare lo staff come assistenti Daniele Baldini e Aurelio Andreazzoli, mentre il preparatore dei portieri resterà Adriano Bonaiuti che ha già lavorato con l'allenatore della Roma ai tempi dell'Udinese. Spalletti dovrebbe portare con sé anche il match analyst Simone Beccaccioli, mentre andrà individuato un responsabile dei preparatori atletici.

