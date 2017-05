Calciomercato Juventus, Marotta: «Ecco gli identikit dei giocatori che cerchiamo»

TORINO - Beppe Marotta, dg della Juventus, ha parlato di mercato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida tra i bianconeri e il Bologna: «Già fissata la data per discutere del rinnovo con Allegri? Assolutamente no. Ma ribadisco che Allegri è uno dei più grandi allenatori al mondo e il ciclo con lui non è terminato. Schick obiettivo di mercato? Siamo in movimento come tutte le altre squadre. Ma in primo luogo questo organico è già competitivo così com’è e in secondo luogo non è facile trovare giocatori di qualità da inserire in rosa. Noi vogliamo cercare da una parte giocatori di talento che possano diventare campioni come Dybala, dall’altra dei campioni già affermati: questi sono i nostri obiettivi ma ci tengo ribadire come sia alto il valore di questa rosa. Interesse per Donnarumma? E’ un grande portiere e il Milan farebbe bene a tenerselo stretto. Dopo Buffon è uno dei migliori portieri in circolazione, nel giro di poco tempo rischia di diventare un autentico campione. Noi abbiamo Buffon che meriterebbe il Pallone d’Oro e per il momento non stiamo pensando a un nuovo portiere, non c’è stato nessun approccio».

RAIOLA PARLA DI DONNARUMMA

CHAMPIONS - «I momenti di svolta della stagione? Il campionato è una corsa a tappe dove alla fine vince sempre la migliore, mentre nella Champions ci sono circostanze imprevedibili. Entrambe le competizioni sono di altissimo valore ma non c’è un episodio che abbia dato una svolta decisiva però abbiamo vinto meritatamente lo Scudetto e siamo meritatamente in finale di Champions, dove forse la gara contro il porto ci ha dato al svolta decisiva. Sensazioni per la finale contro il Real? Ottimistiche, andiamo a Cardiff per giocarcela contro una squadra che rispettiamo ma non temiamo. Siamo più preparati rispetto a due anni, sappiamo di avere dei campioni in squadra e sappiamo di potercela giocare».