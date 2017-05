Calciomercato, Schick: il sì alla Juventus è più vicino. Sarà il vice Higuain

Difficile che l'attaccante ceco possa restare a Genova, in prestito, per una stagione. Giampaolo non vuole allenare giocatori con la testa altrove twitta

TORINO - Stringere i tempi, per evitare eventuali brutte sorprese. Eventuali, sì, perché il destino di Patrik Schick sembra ormai in mano alla Juventus che avrebbe già trovato un accordo di massima, ma non definitivo, con i procuratori del giocatore e aspetta l’esito della finale di Cardiff per definire nei dettagli ogni operazione di mercato e quindi anche quella di Schick. D’altronde la clausola rescissoria dell’attaccante ceco con la Samp scade il 15 luglio e quindi c’è tutto il tempo per onorarla. Tuttavia sul gioiellino blucerchiato vorticano interessi di altre big: Inter, Roma, Atletico Madrid e Borussia Dortmund in primis, Napoli e Milan più defilate. Il pericolo più concreto potrebbe arrivare proprio dalla Germania: se il Dortmund facesse un’offerta d’ingaggio molto alta al giocatore ecco che la Juventus potrebbe trovarsi improvvisamente in difficoltà. Di qui la volontà bianconera di mettere un punto fisso sulla trattativa.

