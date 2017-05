Calciomercato, visite ok: Kessie al Milan per 28 milioni

MILANO - Sospiro di sollievo per i tifosi del Milan: i controlli supplementari a cui si è sottoposto questa mattina Franck Kessie hanno dato un buon esito così il centrocampista ivoriano domani farà i test a Milanello con Milan Lab, seguendo l'iter necessario per arrivare alle firme sul contratto. Nelle ore successive potrebbe quindi arrivare l'ufficialità del trasferimento del giocatore dall'Atalanta al 'Diavolo' per 28 milioni di euro. Non trova così riscontro una indiscrezione rilanciata da un sito africano, 'Afrique Presse', secondo cui gli intoppi alle visite mediche di ieri sarebbero dovuti ad una possibile discrepanza tra la vera età di Kessie e l'età dichiarata nei documenti anagrafici ufficiali. Secondo il portale senegalese Kessie avrebbe già 26 anni compiuti lo scorso gennaio e non 21 da compiere il prossimo 16 dicembre. Voci pronte ad essere smentite con l'imminente annuncio del trasferimento.

