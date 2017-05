Inter-Spalletti, il telefono ha squillato: firma in arrivo

MILANO - Il campionato è appena finito e resta solo la finalissima di Champions League tra Juventus e Real Madrid prima che cali il sipario definitivo su una stagione che è stata lunga ed emozionante. In Italia comunque le big lavorano già al futuro e tra le più attese in vista della prossima annata ci sono le due milanesi, ora entrambe di proprietà cinese. E se il Milan ha già preso il difensore argentino Musacchio dal Villarreal, attende domani per la firma dell'atalantino Kessie e ha bloccato il regista laziale Biglia, si attendono le mosse dell'Inter. La prima sarà quella del nuovo allenatore e l'annuncio arriverà a breve: il club di Suning ha infatti contattato telefonicamente Luciano Spalletti, ormai prossimo a diventare l'allenatore nerazzurro. Nei prossimo giorni - secondo quanto si apprende - ci sarà un incontro per definire i termini del contratto che legherà l'ex tecnico della Roma all'Inter.

