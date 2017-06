Orsolini the best: la B lo premia, poi sarà Juventus

Lega B in collaborazione con Red Bull e ConTe.it ha organizzato il B Best Awards night, la serata di consegna degli oscar della stagione 2016/17 della Serie B ConTe.it Il premio per il capocannoniere a Pazzini, per miglior giovane all'ala dell'Ascoli già della JUve twitta

TORINO - Lega B in collaborazione con Red Bull e ConTe.it ha organizzato il B Best Awards night, la serata di consegna degli oscar della stagione 2016/17 della Serie B ConTe.it. L’evento si è tenuto nello scenario dei Magazzini generali di Milano ed è stato presentato da Diletta Leotta e Daniele Barone con la partecipazione dei giocatori e dei dirigenti delle squadre del campionato.



Premi Serie B ConTe.it - Alcuni degli oscar sono scaturiti da criteri oggettivi, il capocannoniere e il giocatore più presente, altri invece sono la conseguenza di una giuria di giornalisti, come il miglior giovane, o di esperti, i migliori terreni di gioco sintetico e naturale. Quindi i premi riservati alla B Italia, la selezione Under 15, 17 e 21 della Lega B, che ha il compito di valorizzare i talenti delle squadre della Serie B ConTe.it



Premi Red Bull B Best - I premi Red Bull B Best sono stati selezionati nel rispetto dei valori dell’azienda austriaca e celebrano le migliori azioni del campionato votate dai tifosi sul sito redbull-bbest.legab.it In ordine alfabetico: carisma, cuore, energia e genio.



I vincitori:



Premi Serie B ConTe.it

Capocannoniere Giampaolo Pazzini (Hellas Verona)

Miglior giovane Riccardo Orsolini (Ascoli)

Premio Sempre ConTe Nicolas David Andrade (Hellas Verona)

Miglior campo sintetico Trapani

Miglior campo erba naturale Frosinone

Valorizzatore Rappresentative B Italia Massimo Piscedda

Miglior Under 15 B Italia Simone Caricati (Novara)

Miglior Under 17 B Italia Mattia Stoppa (Novara)

Miglior Under 21 B Italia Kevin Bonifazi (Spal)



Premi Red Bull

Carisma Matteo Ardemagni (Avellino)

Cuore Luca Mora (Spal)

Energia Vittorio Parigini (Bari)

Genio Massimo Coda (Salernitana)