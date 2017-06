Calciomercato Torino, il Palmeiras va avanti a trattare per Avelar

TORINO - Uno è di troppo, sulla corsia mancina della difesa granata. Occupata, nel corso dell’ultima stagione, in prevalenza da Antonio Barreca ma pure da Cristian Molinaro e Danilo Avelar. Proprio quest’ultimo risulta avere le più alte possibilità di lasciare il Torino. Dopo il rompete le righe Avelar non ha perso tempo, ed è volato in Brasile sia per trascorrere il periodo di ferie che per ascoltare la proposta del Palmeiras. Il terzino sinistro si trova infatti a San Paolo, dove ha sede il club biancoverde che da un paio di settimane ha manifestato un crescente interesse nei suoi confronti.

PIÙ DI 14 MESI DI STOP - D’altronde Avelar, dopo il lungo calvario con allegata una doppia operazione al ginocchio sinistro, nella parte finale dell’ultimo campionato ha evidenziato di essere in crescita. Per quanto non possa aver raggiunto il ritmo partita ideale - è stato fermo dal 14 febbraio del 2016 al 23 aprile 2017 -, il brasiliano nelle tre gare in cui è stato impiegato contro Chievo, Samp e Genoa ha dimostrato di essere tornato un calciatore. Per quanto, ad esempio al Luigi Ferraris contro i rossoblù, sia emersa la necessità di dargli un po’ di tempo, prima che l’esterno possa riproporsi a pieno regime. Ebbene nel Palmeiras, dove a sinistra gioca ancora il 42enne Ze Roberto (complimenti per la tenuta fisica!), sono convinti che possa valere la pena accordare fiducia ad Avelar. A Torino frenato da una serie di infortuni che non hanno consentito a Ventura prima e Mihajlovic poi di fare affidamento con una certa continuità su un giocatore che, in Brasile, potrà portare in dote anche una fase difensiva migliorata nel corso delle esperienze in Europa.