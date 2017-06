Il mercato di Inter e Milan? Sul doppio binario del fair play

MILANO - La data spartiacque del mercato a doppia velocità di Inter e Milan è rappresentata dal 30 giugno. Fino a quel momento la società nerazzurra è quasi bloccata perché ogni movimento finanziario finisce sul bilancio in corso. Un esercizio nel quale l'Inter deve rientrare di circa 30 milioni che devono essere reperiti da una cessione, secondo gli impegni presi con il "settlement agreement" firmato a maggio 2015 davanti all'Uefa. Dal 1° luglio in poi invece la storia sarà diversa. Emblematica, per spiegare questo doppio binario, la possibile staffetta tra Perisic e Di Maria. La partenza del croato può garantire un ricavo immediato, utile a fine contabili. A quel punto, scavallata con successo la "Cima Coppi" del 30 giugno, il club nerazzurro potrà iniziare a pensare a definire l'arrivo dell'argentino. Non potrà spendere senza limiti - come sarebbe nella disponibilità di Suning, senza dimenticare l'enorme conglomerato che si sta formando a monte di Pirelli con Chemchina scatenata in acquisizioni e fusioni in patria e all'estero - perché i vincoli del fair play finanziario restano e anzi spingono verso il pareggio di bilancio. Ma l'inizio dei 12 mesi dell'esercizio successivo consentono elasticità.

MILAN ALL'OPPOSTO - Il Milan si trova in una situazione opposta. Il “voluntary agreement”, presentato alla Uefa che darà la sua risposta l’8 giugno, prevede il picco di spesa del prossimo quadriennio nel primo bilancio dopo il closing. Fuochi artificiali in questo mercato, poi il Milan dovrà progressivamente rientrare verso il pareggio in bilancio dopo diverse sessioni in forte perdita. Ecco perché il Milan, pur con una struttura proprietaria meno chiara rispetto all’Inter, ha già piazzato quattro colpi: Musacchio, Kessie, Biglia e Ricardo Rodriguez.

