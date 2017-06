Calciomercato Milan, Fassone: «Morata ci piace, aspettiamo il Real»

L'ad rossonero: «Dipenderà anche dall'esito della finale. Donnarumma? Non vogliamo iniziare la stagione con un portiere in scadenza, ora tocca a lui decidere» twitta

MILANO - "Vogliamo tornare in Champions League". L'ad del Milan, Marco Fassone, ha espresso questa chiara volontà ai microfoni di Sky direttamente da Cardiff, dove stasera si gioca la finale tra Juventus e Real Madrid. Un modo per arrivarci sarà sicuramente il mercato: "Abbiamo incontrato club e agenti - ha dichiarato il dirigente - Mirabelli ha fatto un lavoro importante, già due acquisti sono ufficiali come Kessie e Musacchio. Entro il ritiro vorrei avere una rosa completa al 60-70%. L'incontro con Mendes? Gestisce giocatori importanti, stiamo lavorando nella direzione giusta".

MORATA E DONNARUMMA - Capitolo a parte per Morata. Sembra lui il vero obiettivo dell'attacco rossonero e Fassone non lo nasconde: "Il Real è l'unica società con cui non abbiamo avuto approcci in questi giorni. Il ragazzo ci piace, aspettiamo l'esito della finale di Champions, poi vedremo". Su Donnarumma: "La situazione è chiara - ha spiegato l'amministratore delegato - Donnarumma è il perno sul quale vogliamo costruire il Milan del domani. Abbiamo fatto un'offerta importante, un sacrificio, il giocatore se lo merita. Adesso la palla passa a lui, ma non vogliamo iniziare la stagione con un portiere in scadenza. Speriamo in una risposta rapida".

