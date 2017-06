Juventus, rotta per Kiev. Si comincia con Schick e si cerca un... Ronaldo

TORINO - La Juventus riparte dal 4-1 subito nella finale di Cardiff. Una dura lezione impartita ai bianconeri dal Real Madrid di Cristiano Ronaldo. La Champions resta stregata, ma soprattutto resta il divario con la spagnola di turno. Il Barcellona a Berlino, la squadra di Zidane in Galles. Manca l’uomo da pallone d’oro, il fuoriclasse assoluto come lo sono per l’appunto Messi e l’asso portoghese. Da anni il campionato italiano non se li può più permettere. La Juve però ha pagato 90 milioni Higuain, quindi sul mercato è competitiva. E lo sarà anche in questa sessione. Certo, in mezzo un Pogba servirebbe, ma il francese è stato rimandato al Manchester United per una cifra esorbitante (104 milioni) e riprenderselo… è fuori logica. Su Tolisso del Lione c’è pure la concorrenza delle milanesi e comunque i dirigenti bianconeri non lo vedono troppo adatto al 4-2-3-1 dove cercano uno più diligente tatticamente. Un vice Khedira che dia ordine. Dietro, dipende molto dalle cessioni. Se sarà dato via libera ad Alex Sandro, vista l’insistenza del City e la cifra in ballo (60-70 milioni), allora servirà un terzino sinistro. Rugani avrà più spazio, Barzagli sarà centellinato, Caldara resterà ancora un anno all’Atalanta, salvo clamorose inversioni a “U”. Come detto, in mezzo si pensa a uno come N’Zonzi, già tentato a più riprese. Ma il vero investimento può essere in attacco, con l’esterno spaccapartita. Se poi Schick sarà aggregato da subito (la Juve dovrebbe pagara la clausola per il talento ceco della Samp), il posto di vice Higuain sarà suo. E poi Marotta e Paratici sono pronti a stupire, cogliendo l’occasione del momento. La Juve è già in rotta per Kiev che ospiterà la prossima finale di Champions.