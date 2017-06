In Inghilterra: «Juve, Il Chelsea offre 55 milioni per Bonucci»

ROMA - Come avvoltoi sulla preda. Subito dopo la finale di Champions League, scatta il mercato, e i rumors su Leonardo Bonucci arrivano puntuali dall'Inghilterra. Il quotidiano britannico "Ths Sun", nella sua edizione online, parla di un sondaggio del Chelsea di Conte, ma non solo. Sul difensore della Juventus si sarebbero fiondate anche le due squadre di Manchester: City (di nuovo) e United, con Mourinho pronto ad affidargli le chiavi della difesa. L'unica offerta pervenuta alla Juve, secondo il tabloid, sarebbe quella del Chelsea: 55 milioni di euro per il cartellino, al giocatore un contratto di quasi 7 milioni a stagione, praticamente due in più di quanti ne percepisca attualmente in bianconero.

