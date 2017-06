Calciomercato Inter, Corvino avverte Ausilio: Vecino? 24 milioni

MILANO - Mentre Walter Sabatini per lo Jiangsu ha scelto Paulo Sousa (emissari per conto dell'allenatore portoghese sono atterrati ieri a Nanchino), Piero Ausilio ha messo gli occhi su Matias Vecino per il centrocampo dell'Inter. La risposta di Pantaleo Corvino, ds della Fiorentina non si è fatta attendere: «Per Vecino c'è una clausola - ha spiegato - che corrisponde a 24 milioni e scade il 10 agosto». La trattativa è alle prime schermaglie ma il fatto che l'Inter abbia anteposto il mediano della Fiorentina a Krychowiak (Wolfsburg Schalke 04 e Bayer Leverkusen sono in pressing sul polacco) suona come il primo, vero input di Spalletti che voleva già il giocatore un'estate fa a Roma.

