Calciomercato Fiorentina, rebus Bernardeschi: è tentato dalla Juventus

FIRENZE - Il caso-Bernardeschi si insinua nelle pieghe di un giorno importante per il club, voglioso di ripartire ma ormai conscio dell'addio del numero 10. Pioli l'ha già capito: «Nel calcio di oggi nessuno è incedibile». E infatti punterà su Saponara nel 4-2-3-1 con cui intende disegnare la squadra, «fatta di giovani talenti, possibilmente italiani». Insieme a Kalinic, Bernadeschi può ripianare i conti e foraggiare gli acquisti. Firenze lo vorrebbe al Chelsea o al Bayern, lui è tentato dalla Juve. Ma ora che l'Inter ha preso Spalletti, tecnico che stima tantissimo, Federico potrebbe scegliere il nerazzurro. A meno che Andrea Della Valle, con cui il giocatore vuole presto un colloquio, non lo convinca a restare almeno nell'anno del Mondiale. Comunque sia, nulla per ora sembra scalfire la gioia di Pioli. «Ho sempre desiderato allenare la Fiorentina dopo averci giocato 6 anni. È un cerchio che si chiude. Mi hanno definito tecnico girovago e senza trofei, spero di smentire. Serviranno pazienza, tempo e lavoro ma vorrei restare a lungo e vincere. I Della Valle, che ho visto motivati, mi hanno chiesto in primis di tornare a divertirsi».

