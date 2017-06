Calciomercato Fiorentina, Antognoni: «Bernardeschi? I matrimoni si fanno in due»

FIRENZE - "Bernardeschi è un ragazzo della Fiorentina, un giocatore che è nato a Firenze, riconoscente alla Fiorentina, ai fiorentini e alla società. Credo che il suo passo è importante e se dovesse rimanere sicuramente la Fiorentina ne gioverebbe sotto tutti i punti di vista". Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine della cerimonia di conferimento del Gonfalone d'argento alla Fondazione Tommasino Bacciotti, esprimendo un chiaro messaggio al giocatore: nel caso in cui dovesse rimanere Firenze lo adotterebbe ancora di più come il suo simbolo calcistico. Ma c'è anche un però. "Purtroppo - ha ripreso il dirigente viola - questi matrimoni si fanno sempre in due e come, ha detto Pioli, bisogna tenere i giocatori che rimangono contenti a Firenze. Credo sia questo il concetto da portare avanti".

TUTTO SULLA FIORENTINA

TUTTO SUL CALCIOMERCATO