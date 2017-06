Diego Costa, il Milan ci prova: contatti con l'agente

MILANO - Il Milan non si ferma e sul mercato continua ad avere idee interessanti e a tessere la sua tela. Non è un mistero che i rossoneri siano alla ricerca di un attaccante di peso (vedi Belotti e Morata). E così dopo la clamorosa rivelazione della rottura via sms tra Antonio Conte e Diego Costa, secondo una indiscrezione di "Sky Sport UK", l'entourage del Milan avrebbe prontamente contattato l'agente del giocatore.

VALORE: 50 MILIONI - Il sogno di Diego Costa sarebbe quello di tornare all'Atletico Madrid, che però fino a gennaio non potrà fare colpi in entrata a causa di alcune irregolarità riscontrate nel tesseramento dei giovani calciatori. Ecco quindi che l'ipotesi Milan si fa concreta. I rossoneri avrebbero già parlato con l'agente del'attaccante Jorge Mendes. Diego Costa, classe 1988, ha un contratto con il Chelsea fino al 2019, Quest'anno con la maglia dei Blues ha segnato 42 reti. Costo del cartellino? Almeno 50 milioni di euro.

DIEGO COSTA, 65 MLN PER PLAYRATINGS