TORINO - La conferma in panchina di Massimiliano Allegri, con rinnovo fino al 2020, spinge ancora di più Mattia De Sciglio verso la Juventus: per il tecnico, che lo ha allenato al Milan, è l’uomo giusto per rinforzare le fasce. E’ previsto nei prossimi giorni un incontro tra la dirigenza bianconero e l’agente del terzino per definire il futuro.

