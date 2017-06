Juventus, Lemina può portare 20 milioni

TORINO - Lemina e Sturaro sembrano i principali indiziati a lasciare Vinovo. Su Lemina si fa insistente la pressione del Valencia, club con il quale a gennaio la Juve ha chiuso la fortunata operazione Zaza. Un nuovo affare che potrebbe toccare i 20 milioni di euro, per una maxi plusvalenza benedetta dal gabonese che sembra aver strizzato l’occhio agli spagnoli. Si guarda sempre più attorno anche Stefano Sturaro, che fino al rinnovo firmato lo scorso inverno sembrava essersi ritagliato uno spazio importante salvo poi trasformarsi in un atipico vice-Mandzukic: troppo poco, con il centrocampista che vorrebbe provare ora una nuova esperienza, anche in prestito, per giocare con continuità.