Calciomercato Napoli, Szczesny alla Juve: idea Casillas

NAPOLI - Con l'Atlethic Bilbao il Napoli perse il preliminare di Champions di due anni fa, stavolta vuole la vendetta sul mercato e potrebbe averla avvicinandosi alla clausola rescissoria per Alex Berenguer, l'esterno destro su cui il Napoli sta puntando forte per trovare un'alternativa sulla fascia dominata da Hysaj e Callejon. Il ragazzo è uno dei pochi che si è distinto nella stagione chiusa dall'Osasuna con la retrocessione, ha 21 anni e ha già dimostrato di aver carattere e polmoni per lo sforzo richiesto agli esterni da gioco di Maurizio Sarri. Il suo contratto fino al 2020 con l'Osasuna prevede una clausola rescissoria da 9 milioni di euro, ma l'Athletic ha fatto un'offerta molto lontana, da quattro milioni più bonus a obiettivi. Il Napoli ha fatto un primo tentativo intorno ai cinque milioni ma ora il ds Cristiano Giuntoli avrebbe avuto il via libera per avvicinarsi ai sette milioni. Un'offerta che farebbe pendere la bilancia a favore dagli azzurri, anche perché l'Osasuna vuole venderlo e non portarselo in Segunda. Berenguer darebbe fiato a Callejon, completando quel turn-over che Sarri quest'anno ha saputo sapientemente applicare tra Champions e campionato, arrivando a fine stagione con molto più gas nel serbatoio rispetto a tutte le avversarie. L'esterno potrebbe all'occorrenza agire anche basso, sostituendo Hysaj, visto che Cristian Maggio potrebbe lasciare il club azzurro per trovare più spazio a fine carriera altrove.

Il Napoli tiene comunque gli occhi anche su altri esterni, a cominciare dall'algerino Ounas del Bordeaux, anch'egli ventenne, mancino sul cui nome si stanno fiondando però top club europei facendo salire la quotazione per un giocatore non ancora maturo. Intanto il Napoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un portiere: persa la pista Szczesny, che andrà probabilmente alla Juventus, oggi è circolata l'idea Casillas, difficile da realizzare visto che un portiere esperto il Napoli ce l'ha già, Pepe Reina. E sul punto De Laurentiis è stato chiaro nei giorni scorsi: si cerca un nome che assicuri la porta azzurra per una decina d'anni. I nomi caldi restano il brasiliano Bernd Leno del Leverkusen e il brasiliano della Juve Neto, chiuso da Szczesny e Buffon. Tra le voci di mercato resta in piedi anche quella legata a Diego Alves, portiere in uscita dal Valencia.