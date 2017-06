Juventus, settimana calda per il calciomercato di Marotta

TORINO - Anticipare non è soltanto il verbo tanto caro ai difensori della Juventus. Pure alla dirigenza bianconera piace giocare d’anticipo sul mercato e non aspettare fine agosto per piazzare i colpi. Anzi, Beppe Marotta e Fabio Paratici, come sempre hanno fatto in questi anni, vogliono consegnare prima del ritiro estivo i rinforzi a Massimiliano Allegri. Dopo l’incontro di ieri, e la fumata bianca, con la Samp per Schick, l’agenda degli appuntamenti è fittissima nella prossima settima. E alcuni potrebbero già essere decisivi: si entrerà nel vivo della trattativa per Douglas Costa, si dovrebbe chiudere per il portiere Szczesny, si manterranno i contatti per N’Zonzi.

