Inter, l'offerta per James Rodriguez è bassa

TORINO - C'è sempre più il Chelsea nel futuro di James Rodriguez, il n.10 colombiano in uscita dal Real Madrid. Lo scrive oggi lo spagnolo 'AS' secondo cui il club di Florentino Perez avrebbe dato via libera alla cessione dell'ex Monaco, quest'anno ai margini del progetto tattico di Zidane, e ha fissato anche il prezzo: 70-80 milioni. Già nella scorsa sessione di mercato il Chelsea, che aveva appena ceduto Oscar allo Shanghai, tentò un blitz per James, ma il colombiamno preferì terminare la stagione con il Real, sperando magari di avere più chance. Così non è stato e adesso il trasferimento torna d'attualità, con Conte che ha chiesto lui e Morata per affrontare la nuova stagione, per rimpiazzare i partenti Diego Costa e Cesc Fábregas. Sul colombiano, ricorda il quotidiano spagnolo, cin sono anche l'Inter, che il mese scorso ha presentato un'offerta di 42 milioni, ritenuta però insufficiente e il Bayern Monaco che potrebbe mettere sul piatto Renato Sanches, il portoghese arrivato un anno fa in Baviera ma che non si è adattato. E James, ricorda 'AS', ha offerto le sue migliori performance proprio con Ancelotti a Madrid.