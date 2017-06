Juventus, quanto chiede l'Arsenal per Szczesny?

TORINO - Trovata di fatto l’intesa per Schick, la Juventus si appresta a chiudere un altro colpo. Il portiere del futuro, con ogni probabilità, sarà Wojciech Szczesny, numero 1 di 27 anni che nella Roma ha mostrato qualità e affidabilità, tanto da convincere Marotta e Paratici a investire per il dopo Buffon. All’inizio, almeno per una stagione, il polacco sarà l’alternativa di lusso al capitano, poi ne raccoglierà l’eredità. «Non sono eterno, è giusto che la società guardi avanti», è la benedizione dello stesso Buffon all’operazione Szczesny, che apre le porte al tempo stesso alla cessione del brasiliano Neto. In questo momento la soluzione più percorribile è quella che conduce a Napoli, a maggior ragione considerando l’incertezza attorno a Reina. Tornando a Szczesny, la settimana alle porte potrebbe essere decisiva: l’intesa con l’estremo difensore c’è già, quella con l’Arsenal, club titolare del cartellino, è ancora da trovare, perché per convincere i Gunners serve un’offerta quanto più vicina a 14/15 milioni. Si tratta, ma la strada sembra già tracciata: il vice Buffon è il probabile prossimo colpo di una campagna acquisti bianconera entrata subito nel vivo.