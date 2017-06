Calciomercato Torino, Cairo sicuro: «Belotti me lo tengo»

TORINO - Urbano Cairo non vuole che il suo Toro faccio la parte dello sparring partner: «Io Belotti me lo tengo, ci tengo, ha un contratto fino al 2021. A 100 milioni lo vendo, lui può anche rifiutare... È importante capire bene lui cosa vuol fare, aldilà della clausola. Secondo me anche lui vuole restare al Torino». Il presidente granata, intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione telefonica di Radio 24, ha voluto quindi confermare per l'ennesima volta la propria volontà di tenere l'attaccante, a meno che non arrivi una proposta da 100 milioni di euro.

Calciomercato, Torino-Napoli: contatti per Zapata e Tonelli

GLI OCCHI SUL GALLO - Nei giorni scorsi il Milan, per la felicità del mister Vincenzo Montella e dei tifosi rossoneri, ha provato a sondare la disponibilità del club e dello stesso giocatore granata ad avviare una trattativa. Ma sul futuro del Gallo, che piace molto anche al Manchester United di Mourinho, Cairo si è limitato a dire: «Belotti ora è impegnato con la Nazionale e con il matrimonio giovedì, mi ha anche invitato».