Conferme dalla Germania: «Niente Juventus: Tolisso va al Bayern»

TORINO – Le Juventus è una delle società più attive in questa prima fase di calciomercato ma – concentrata soprattutto sull’affare Schick con il 20enne attaccante ceco in arrivo dalla Sampdoria per una cifra di circa 25 milioni – uno degli obiettivi seguiti con più insistenza negli ultimi mesi sta per sfumare. Si tratta di Corentin Tolisso, 22enne centrocampista dell’Olympique Lione e della Nazionale francese, su cui è pronto a lanciare l’affondo decisivo il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti fresco vincitore della Bundesliga. Vista l’impossibilità di arrivare al regista azzurro Marco Verratti, che è corteggiato dal Barcellona e sognato dalla stessa Juve ma per ilmomento è blindato dal Paris Saint-Germain, il club bavarese avrebbe così virato su Tolisso per cui - come spiegano i tedeschi di ‘Kicker’ dopo le anticipazioni dei francesi de 'L'Equipe' - «sta per offrire 50 milioni milioni (35 più bonus) al club lionese, con l’affare che si sta per chiudere». Al Bayern invece la Juventus cercherà di strappare Douglas Costa, 26enne esterno brasiliano che ha contribuito con 4 gol in 23 partite alla conquista del titolo di Germania, mentre in Champions ha giocato 9 gare segnando 2 reti.

JUVE, SUI SOCIAL E' TOLISSO-MANIA: ECCO "IL NUOVO VIDAL" (FOTO)