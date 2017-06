Schick alla Juventus, sui social la rabbia dei tifosi della Sampdoria

TORINO – Tra l’Europeo Under 21 che si appresta a vivere da protagonista con la maglia della Repubblica Ceca (venerdì il via della manifestazione) e la trattativa che lo porterà alla Juventus in dirittura d’arrivo, Patrik Schick è l’uomo del momento. Ma il suo imminente alla corte di Massimiliano Allegri per una cifra di circa 25 milioni di euro ha scatenato un vero e proprio putiferio tra i tifosi della Sampdoria, che hanno pesantemente attaccato l’ormai loro ex idolo sui social. Tempestato di commenti soprattutto l’ultimo post dell’attaccante sul proprio profilo Instagram, dove da una parte gli juventini gli danno il benvenuto ma da un’altra diversi sostenitori blucerchiati manifestano la loro rabbia nei confronti del 20enne attaccante esploso quest’anno sotto la guida di Marco Giampaolo. Si va dal classico «Mercenarioooo» a chi gli consiglia «Resta alla Samp.. se no tanta panchina» - avvertimento questo ripetuto anche con toni meno diplomatici («Venduto,vedrai quanto giocherai... panchinaro destro») o quasi imploranti («Ti prego, resta ancora un anno e diventerai un campione») - a chi gli indica altre destinazioni («Vaiafarein***oshick» oppure «Fin****io bas****o vattene alla rube») o gli augura «Buona fortuna me**a»). Quasi nessun sostenitore doriano comunque la prende bene: qualcuno scrive «ti manca il naso rosso e sei un pagliaccio perfetto. Non sei nessuno. Juve M***A», un altro tifoso gli ricorda che «se non ti prendeva il doria manco ti conoscevano...» e qualcun altro invece arriva a sostenere che «...sei un giocatore sopravalutato quindi preferirei che non restassi in prestito alla samp !!! Su 11 gol fra l altro solo 4 decisivi. !!!». Ovviamente entusiasti invece i commenti dei tifosi juventini, alcuni dei quali già sognano un super attacco («Dybala Schick Higuain Pjaca e il guerriero Marione»), ma sono decine anche gli interventi di tifosi dell’Inter che sperano in un clamoroso colpo di scena di mercato e lo invitano a non andare a Torino per abbracciare piuttosto la causa nerazzurra. Troppo tardi però, perché dopo gli Europei Under 21 Schick inizierà la sua avventura juventina.

