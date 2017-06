Da Niang e Kucka all'altro Zapata: avanti Toro

TORINO - Asse di mercato caldissimo tra Torino e Milan: ieri nel capoluogo lombardo c’è stato un lungo incontro tra i direttori sportivi dei due club. Gianluca Petrachi è infatti andato a Milano per discutere con il pari grado Massimiliano Mirabelli. In potenziale entrata per i rossoneri si è parlato di Belotti, con il Milan che offre soldi e giocatori e il Toro che non si ritiene soddisfatto dell’offerta complessiva (del Gallo si parla diffusamente a pagina 13). Un giro d’orizzonte è stato fatto pure su Baselli, che ancora non ha rinnovato il contratto con il Toro ma che i granata sono comunque decisi a confermare nella rosa di Mihajlovic.

Torino in pressing su Sirigu, ma Hart resta vivo

RAGAZZO DI CALABRIA - Il summit tra le parti, in definitiva, si è orientato in particolare sui diversi giocatori della rosa di Montella. Gran parte del confronto si è sviluppata attorno a Cristian Zapata, che Mihajlovic tornerebbe volentieri ad allenare. In proposito ci sarà presto un nuovo confronto, ma il terreno è fertile per sviluppare una trattativa destinata a condurre il difensore colombiano a Torino. Per l’attacco al tecnico serbo oltre a Lapadula piace Niang, in Italia nei piani della Lazio come in Inghilterra di West Ham ed Everton. In questi giorni emissari dei Toffees hanno fatto capolino in Italia anche per sondare il terreno sull’esterno francese. Il discorso si accentua in riferimento a Kucka, sul quale è forte il pressing del Galatasaray. Mirabelli e Petrachi hanno discusso pure di Paletta e Calabria, con quest’ultimo che potrebbe arrivare a Torino in caso di partenza di De Silvestri.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport