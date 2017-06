Calciomercato Juventus: «Veto di Ramos per Bonucci al Real»

TORINO - In un ‘pollaio’ come quello del Real Madrid c’è un gallo che vuole cantare da solo: si tratta di Sergio Ramos, leader dei campioni d’Europa che in un colloquio privato con Florentino Perez - secondo quanto riportano gli spagnoli di ‘Diario Gol’ - avrebbe «messo il veto sull’acquisto del centrale difensivo esperto e già affermato chiesto da Zinedine Zidane». Partito il portoghese Pepe, il capitano dei ‘blancos’ non vuole troppa concorrenza e avrebbe «consigliato al suo presidente di riportare piuttosto alla base il 20enne Vallejo» (di rientro dal prestito all’Eintracht Francoforte) per fargli fare la riserva - «con Nacho e Varane a giocarsi il secondo posto da titolare al suo fianco». Ramos avrebbe dunque bocciato le ipotesi che portano al 30enne Leonardo Bonucci della Juventus e al 23enne brasiliano Marquinhos del Psg, anche se nelle ultime ore – sempre su iniziativa di Zidane – stanno prendendo quota le azioni del 24enne David Alaba, centrale austriaco del Bayern Monaco. Bonucci e Ramos intanto, già avversari di recente nella finale di Champons League vinta a Cardiff dal Real, si ritroveranno di fronte il 2 settembre in Spagna-Italia decisiva per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno in Russia.

TOP 11 UEFA: TRE JUVENTINI NELLA SQUADRA DELL'ANNO (FOTO)