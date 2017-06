Calciomercato Milan, è Lapadula la chiave per Kalinic

MILANO - Ieri, come previsto, il Milan ha ufficializzato il ritorno di Christian Abbiati come club manager, ma gli incontri di mercato sono continuati come da agenda. In particolar modo, il ds Mirabelli ha incontrato la dirigenza dell’Everton con la quale si è discusso delle situazioni relative a Niang (che interessa ai Toffes) e di Deulofeu, per il quale il Barcellona ha tempo fino al 30 giugno per esercitare la clausola di recompra. Insieme ai dirigenti inglesi, anche l’intermediario Morabito, che ha portato a Mirabelli l’offerta del Brighton per Lapadula, il quale potrebbe rientrare nella trattativa, con la Fiorentina, per Kalinic. Mirabelli e Corvino avranno un contatto tra domani e sabato.

