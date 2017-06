Napoli, l'arrivo di Foket è legato a Maggio: la situazione

MILANO - Il Napoli insiste per Thomas Foket: la situazione del classe '94 però si sbloccherà non appena il ds Giuntoli avrà risolto con Christian Maggio. Il terzino destro ha un ultimo anno di contratto e guadagna 1,1 milione di euro: sull'ex Sampdoria c'è il Verona di Pecchia che tornerebbe a dargli spazio, dopo due stagioni un po' ai margini in azzurro. Il Napoli lavora per rescindere il suo contratto: l'accordo è stato trovato, con una buonuscita pari al 60% del suo ingaggio (circa 660mila €), ma il terzino non è ancora convinto di lasciare la città e trasferirsi altrove. Non appena il Napoli avrà risolto la sua situazione, si potrà tornare alla carica per Foket, per il quale c'è un accordo di massima col Gent sulla base di 4,5 milioni di euro.

Davide Russo de Cerame