Dani Alves: «Dybala? Per migliorare dovrebbe andare via dalla Juventus»

TORINO - Parole destinate a far discutere tutti i tifosi bianconeri. Il “consiglio” di Dani Alves a Paulo Dybala: «La Joya darà buoni frutti – ha detto l’esterno brasiliano a Canais Esporte Interativo -. Ma credo che un giorno, non so quando, dovrebbe andare via dalla Juve per testarsi e migliorare ancora».

«INSIEME A LUNGO» - L’argentino ha prolungato il suo contratto fino al 2022 con la Juventus lo scorso 13 aprile. Guadagna circa sette milioni di euro a stagione, quasi quanto Gonzalo Higuain e ha già un’intesa per i diritti di immagine. «Questo rinnovo s’è fatto attendere – aveva dichiarato – ma arriva nel momento giusto. Siamo in grande forma, spero di far divertire e di vincere tanti trofei». E poi anche il tweet: «Insieme ancora a lungo, con questa maglia».