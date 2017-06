Calciomercato, da Siviglia: «Juventus-N'Zonzi: la chiave è Lemina»

Secondo i media iberici il gabonese potrebbe rientrare nella trattativa per il centrocampista francese in forza al club andaluso twitta

TORINO – Due piste parallele quelle che sta seguendo la Juventus in questa prima fase di calciomercato: da una parte si lavora per l’attacco dove l’obiettivo è l’esterno brasiliano Douglas Costa del Bayern Monaco e da un’altra si punta a rinforzare il centrocampo con Steven N’Zonzi. Sul 28enne francese però il Siviglia ha tenuto duro finora, pretendendo il pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni inserita nel contratto al momento dell’ultimo rinnovo (fino al 2020) del calciatore, che però vuole trasferirsi a Torino. E proprio la volontà del calciatore, secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano ‘Abc’, potrebbe ammorbidire la linea del club andaluso perché «la situazione non è la stessa di Vitolo, al quale la società non è intenzionata a garantire alcuna facilitazione per la cessione».

JUVE, MATUIDI E MATIC LE ALTERNATIVE A N'ZONZI

L'IDEA - Sempre secondo il giornale iberico potrebbe esserci però un’altra chiave per ammorbidire le pretese del Siviglia e si tratta di Mario Lemina, 23enne centrocampista gabonese che «non avendo il posto da titolare assicurato cerca un club che lo faccia sentire importante e nonostante l’interesse del Valencia e di altre squadre potrebbe entrare nella trattativa per N’Zonzi, che ha deciso di abbandonare il ‘Nerviòn’ (lo stadio degli andalusi, ndr) per andare alla Juventus». Su Lemina intanto, dopo l’interesse del Valencia, ha iniziato a muoversi anche il Nizza.

