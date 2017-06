Calciomercato Juventus, Skriniar conferma: «Schick è vicinissimo»

Il difensore slovacco parla dell'attaccante ceco suo compagno nella Sampdoria e come lui impegnato all'Europeo Under 21: ?«Anche io a Torino? Non mi risulta» twitta

TORINO - La trattativa che porterà il ceco Patrik Schick alla Juventus per 30,5 milioni è praticamente chiusa, ma a tranquillizzare ulteriormente i tifosi bianconeri ancora in ansia per la mancata ufficializzazione ci pensa il difensore Milan Skriniar, compagno di squadra dell'attaccante nella Sampdoria ma suo possibile avversario nell'Europeo Under 21 scattato oggi in Polonia (gli slovacchi debuttano contro i padroni di casa polacchi nel girone A mentre i cechi sono nel gruppo C con l'Italia di Di Biagio). Il 22enne difensore infatti, intervistato dal sito slovacco 'sme.sk', ha rivelato alcuni dettagli sul futuro di Schick che ha un anno di meno: «Io alla Juventus con Schick? Ne ho sentito parlare - ha detto Skriniar - e abbiamo discusso di questo anche con Pat. Il suo agente ha parlato con il vice presidente Pavel Nedved della Juventus: anche se l'affare non è chiuso lui è vicino a un trasferimento alla Juventus, mentre non ho informazioni su di me al riguardo».

SCHICK SI AVVICINA ALLA JUVE E INTANTO LA SORELLA... SI CENSURA (FOTO)

.