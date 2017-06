Dani Alves, nuovo "caso": sui social le scarpe della finale di Berlino

TORINO - Non un grandissimo periodo per Dani Alves e le sue uscite mediatiche. Dopo le recenti polemiche createsi attorno alle frasi su Dybala ( «dovrebbe lasciare la Juventus per crescere ancora») e alle opinioni espresse su Diego Armando Maradona (a cui è seguita la replica della figlia Dalma), il brasiliano della Juve riesce a trovare di nuovo il modo di far parlare di sé i tifosi juventini e non soltanto, grazie ad una foto postata su Instagram.

Manchester City-Dani Alves: «Nuove conferme dall'Inghilterra»

QUELLE SCARPE... - Il laterale bianconero e della Seleçao, che si sta rilassando in vacanza in Brasile con tutta la sua famiglia, pubblica infatti, tra le pieghe di un'innocente Instagram Stories, un'immagine delle scarpe indossate niente meno che durante la finale di Champions League del 2015 a Berlino, vinta per 3-1 con la maglia del Barcellona proprio contro la Juventus, sua attuale squadra. Lo si capisce chiaramente dalla scritta impressa sugli scarpini mostrati da Dani Alves. Una sottile provocazione social o semplicemente un ricordo doloroso per i sostenitori della Juve?