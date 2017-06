Calciomercato Juventus, vice Buffon: affare Szczesny coi soldi di Neto

TORINO - Al netto delle evoluzioni del caso Donnarumma, la Juventus ha già in mano l’accordo con Szczesny: l’ex portiere della Roma, ritornato all’Arsenal, è il giocatore designato per il ruolo di vice Buffon. L’intesa con i Gunners è ancora da limare e il club bianconero intende spendere una cifra che non sia superiore a quella che la Juventus andrà a incassare dalla cessione del brasiliano Neto. Con il Milan che adesso si fionda su Perin, per il secondo portiere bianconero si aprono le porte per una cessione all’estero: la Juventus conta di incassare tra i 10 e i 12 milioni, soldi che andrebbero girati all’Arsenal per chiudere l’operazione Szczesny.